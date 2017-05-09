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İstanbul'da bir garip hırsızlık

Çekmeköy'de bir kuaför dükkanının önüne gelen otomobilin bagajından inen yüzü kapalı 2 kişi, dizüstü bilgisayar çaldı.

09.05.2017 - 08:46
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Çekmeköy Sultangazi Caddesi 88 numarada bulunan bir kuaför dükkanında sabah saat 05.00 civarında meydana gelen olayda, 34 DT 1963 plakalı otomobil ile kuaför dükkanının önüne gelen üç kişi burada bir süre bekledi. Daha sonra otomobilin bagajı açıldı ve içerisinden çıkan yüzü kapalı 2 kişi kuaförün kapısını levye ile açıp içeriye girdi.

OTOMOBİLİN BAGAJINA BİNİP KAÇTILAR

Kapının açılmasıyla iş yerinin alarmı çaldı. Hırsızlar panikle içeride bulunan dizüstü bilgisayarı ve kasadaki 60 lirayı alarak kapıda bekleyen otomobilin bagajına binip kaçtılar.

POLİS 15 DAKİKADA YAKALADI

Yaklaşık 10 dakika sonra bölgede farları sönük bir şekilde seyreden otomobil polisler tarafından fark edilip durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü kısa bir kovalamanın ardından elektrik direğine çaptı. Polis ekipleri tarafından incelenen otomobilde kuaförden çalınan dizüstü bilgisayar çıktı.

İstanbul'da bir garip hırsızlık

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORLARDI

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen şüpheliler Kamil Şahin(21), Mustafa Kemal Kütahya(35) ve Yavuz Seyhan'ın(30) daha önce işledikleri çok sayıda suçtan aranmaları olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ KÜTAHYA'NIN DEAŞ ÜYELİĞİ İDDİASIYLA YARGILANIYOR

Diğer yandan şüpheli Mustafa Kemal Kütahya'nın DEAŞ Terör Örgütüne üye olduğu iddiasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yargılandığı davanın devam ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ekipler tarafından Kartal Adliyesi'ne sevk edildiler.

İstanbul'da bir garip hırsızlık

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