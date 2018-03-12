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İstanbul'da bir gecede 4 iş yerini soydular

Sultangazi’de yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, bir gecede 2 saat aralıkla 4 iş yerini soyarak kayıplara karıştı.

İHA | 12.03.2018 - 11:37..
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Sultangazi Gazi Mahallesi ve Zübeyde Hanım Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, mahalle arasındaki iki markete ve otobüs bileti satan bir iş yerine girdi.

Soyguncular iş yerlerinden yaklaşık 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Soyguncular son olarak Zübeyde Hanım Mahallesi’nde cadde üzerindeki bir cep telefonu bayisine girdi. Silahlarıyla birlikte müşterilerin olduğu sırada içeriye giren soyguncular, tabancalarını vatandaşlara doğrultarak herkesin ellerini başına koymasını istedi.

İstanbul'da bir gecede 4 iş yerini soydular

İstanbul'da bir gecede 4 iş yerini soydular ViDEO

SİLAHIN KABZASIYLA MÜŞTERİLERİN KAFASINA VURDU

Soygunculardan biri içerideki iş yeri sahibine silah doğrulturken diğeri de cebinden çıkarttığı poşete paraları ve cep telefonlarını koymasını söyledi. Yaklaşık 2 dakika süren soygunda zanlılar 4 bin lira değerindeki 20 adet cep telefonuyla bin lira nakit para çaldı.

Soygun esnasında zanlılardan biri, silahının kabzasıyla içerideki 2 müşterinin kafasına vurup yaralarken, soyguncuların çıkmasının ardından şoka giren iş yeri sahibi ise ellerini yüzüne götürerek şükretti. Kafasından darbe alan müşteriler dışarıya çıktı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüleri inceleyen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

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