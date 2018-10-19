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İstanbul'da bir genç aracını denize atıp gitti

Aracından inen bir genç vatandaşlardan videosunu çekmesini istedi. Aracını boşa alarak denize iten sürücü, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

İHA | 19.10.2018 - 22:39..
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Saat 16.00 sıralarında Kireçburnu sahilinde ilginç bir olay yaşandı. Sahil kenarına gelen genç, arabasını denize itti.

"VİDEOMU ÇEKER MİSİN" DEDİ

İddiaya göre, bir vatandaştan arabası ile birlikte videosunu çekmesini isteyen genç, bu sırada bir taksi çağırdı. Ardından boşa aldığı aracını vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize iten genç, taksiye binerek sahilden ayrıldı.

Aracını denize atan gencin fotoğraflarını çeken Tuncer Çanak isimli vatandaş, "Araba park halindeydi. Arkadaş 'videomu çeker misin' dedi. Ben de resim çektirecek zannettim. Önce bir taksi çağırdı. Taksi geldi. Taksi geldikten sonra arabayı boşa aldı. İtti tek başına. Araba denize uçtu. Ondan sonra bize öpücük salladı gitti. Taksiye bindi gitti" diyerek yaşananları anlattı.

ARAÇ DENİZDEN ÇIKARTILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, aracın çıkartılması için çalışma başlattı.

Denize dalan dalgıçlar, araca halat bağladı. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda aracı denizden çıkartarak çekiciye yükledi.

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