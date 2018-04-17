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İstanbul'da bir otele ateş açıldı

Fatih'te bir otelin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, maskeli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

DHA | 17.04.2018 - 11:16..
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Haliç'te meydana gelen olayda, Mehmet B., kardeşi Veysi B.'nin nişanı için Batman'dan İstanbul'a gelerek, kardeşlerinin işlettiği otele yerleşti.

O sırada otelde bulunan Mehmet B.'nin diğer kardeşi Şeref B., uyuşturucu satıcılarından tehdit mesajları aldığı için polisi aramasıyla 3 kişiyi gözaltına aldırdı.

Şeref B., olayla ilgili polis merkezine ifade vermeye gitti. Birkaç saat sonra otele gelen kar maskeli ve silahlı iki kişi, otelin danışması masasında oturan Mehmet B.'ye kurşun yağdırdı.

Fatih'te bir otelde silahlı baskın VİDEO

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yaralanan Mehmet B. hastanede tedaviye alındı. Saldırganlar yaya olarak hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, otelde 5 kovan bulurken kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da bir otele ateş açıldı

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