İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir faciadan dönüldü. Sürücünün virajı alamaması sonucu otomobil bariyerleri parçalayarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.





2 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sadabad-2 Viyadüğü girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 EU 8301 plakalı otomobil, viyadük altında Edirne istikametinden Ankara istikametine döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerleri parçaladı ve 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da bir otomobil 100 metreden uçuruma yuvarlandı VİDEO









HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla sürücü ve yanındaki yaralı arkadaşı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.