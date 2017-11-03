İstanbul'da boğazı kesilmiş bir ceset bulundu

Avcılar'da saat 02:00 sıralarında sokakta park halindeki 34 MA 5021 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede arabadaki kişinin ellerinin bağlı ve boğazının kesilmiş halde olduğunu öğrenildi.

Kişiye hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ancak bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemi alırken sokağı ise araç giriş-çıkışına kapadı.

Ölen kişinin henüz kimliği öğrenilmezken savcı ve Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil ve çevrede delil araştırması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından ceset ambulansa konularak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cesedin bulunduğu araç ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait otoparka götürüldü.