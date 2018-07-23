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İstanbul'da bugün hissedilen sıcaklık 42 derece olacak

Meteoroloji'den İstanbullular için uyarı geldi: Bugün belirli saat aralığında 42 derece sıcaklığı hissedecekler.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 09:51..
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İstanbul'da bugün saat 12.00 ile 15.00 arasında hissedilebilir sıcaklık değeri 42 dereceye kadar çıkacak. Vatandaşların sıcaklara karşı tedbirli olması konusunda Meteoroloji uyardı.

İstanbul'da bugün hissedilen sıcaklık 42 derece olacak

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bitlis, Muş, Van, Artvin ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR KUZEYBATI KESİMLERDE ARTACAK

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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