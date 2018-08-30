İstanbul'da bugün yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İstanbul’un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.

HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞMEYECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YURDUN DİĞER BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Ordu , Sinop’un iç kesimleri, Çorum’un kuzeyi, Samsun’un iç ve doğu kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batısında da yerek olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.