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İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi aşması bekleniyor.

01.07.2017 - 15:27
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İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Kentte ortalamanın 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.

Kentte salı gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

BUGÜN SICAKLIK 37 DERECE

Bugün sıcaklığın 37 derece olduğu İstanbul'da, bunalan vatandaşlar sahillere ve plajlara akın etti.

İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

Kimi vatandaşlar, serinlemek için İstanbul Boğazı ve Poyrazköy Plajı'nda denize girdi.

İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

İşte 5 günlük hava raporu;

İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

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