İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Kentte ortalamanın 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.

Kentte salı gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN SICAKLIK 37 DERECE

Bugün sıcaklığın 37 derece olduğu İstanbul'da, bunalan vatandaşlar sahillere ve plajlara akın etti.

Kimi vatandaşlar, serinlemek için İstanbul Boğazı ve Poyrazköy Plajı'nda denize girdi.

İşte 5 günlük hava raporu;