İstanbul’da büyüyen ofis stoku rekabeti artırdı

Yılın üçüncü çeyreğine, dövizle kiralama ve satışı sona erdiren düzenleme damga vurdu.

OFİS STOĞU BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

İstanbul’da A sınıfı ofis kiraları ortalama yüzde 7 düşerken, devam eden ofis projeleri, İstanbul’daki ofis stokunun 2021’e kadar büyümeye devam edeceğini gösteriyor.

SEKTÖRDE BELİRSİZLİKLERE NEDEN OLDU

'İstanbul Ofis Pazarına Genel Bakış' raporunun 2018 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Sözleşmelerin neredeyse tamamının döviz üzerinden yapıldığı ofis pazarına, ‘gayrimenkul alım-satım ile kiralama sözleşmelerinde bedellerin döviz cinsinden ya da dövize endeksli olamayacağına’ ilişkin kararname damga vurdu.

Kiracılar ve mal sahipleri arasında kira bedelinin yeniden belirlenmesi, Türk Lirası’ndan ödeme yapma pazarlıkları sektörde belirsizliklere neden oldu. Pazarda birçok mal sahibi piyasa koşullarına uyum sağlayarak, döviz kira rakamlarını hızla Türk Lirası olarak güncelledi.

Bazı ofislerde Türk Lirası kira değeri konusunda belirsizlik devam ediyor. İstanbul’un en çok ofis stokuna sahip Merkezi İş Alanı’nda (MİA) yer alan A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranları yüzde 30,4’ü koruyarak ikinci çeyrekten bu yana değişmedi. A sınıfı ofis kiralarında ise önceki çeyreğe kıyasla, bölgeler özelinde yüzde 4 ile yüzde 11 arasında değişen düşüş tespit edildi.

Üç ayda bir hazırlanan rapora göre; 2018 yılının 3'üncü çeyreğinin sonunda MİA yüzde 34, MİA Dışı- Avrupa yüzde 19, MİA Dışı-Asya yüzde 24 ve Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri (Kağıthane, Bomonti- Piyalepaşa, Kartal- Maltepe, Batı Ataşehir) yüzde 23 stok payına sahip oldu.

MİA'da bulunan A sınıfı ofislerde 2017’nin üçüncü çeyreğinde 25 dolar olan metrekare fiyatlarının 2018 üçüncü çeyreğinde yüzde 13 oranında düşerek 21,8 dolara geriledi. B sınıfı ofis binalarındaki fiyat düşüşü ise yüzde 26’ya ulaşarak 10,1 dolar oldu. A sınıfı ofislerin ortalama metrekare fiyatı MİA Dışı-Avrupa’da 14,5 dolar, Asya’da ise 14,8 dolara kadar düştü.