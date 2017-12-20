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İstanbul’da ByLock operasyonu: 59 gözaltı kararı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ’ByLock’ kullanıcısı 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 30 kişi yakalandı.

İHA | 20.12.2017 - 08:55..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yapılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan kriptolu haberleşme programı ByLock’un gerçek kullanıcılarının tespitine yönelik çalışmalar neticesinde 59 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

29 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

İstanbul’da sabaha karşı birçok ilçede eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şu ana kadar 30 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilirken, firari durumdaki 29 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.

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