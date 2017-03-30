taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.301
USD
3,6356
EURO
3,9070
ALTIN
145,97
PETR
52,5600

İstanbul'da Bylock'tan 40 polise tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturmasında 40 polis tutuklandı.

30.03.2017 - 17:36
  1. Haberler
  2. Gündem

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

40 POLİS FETÖ'DEN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 43 şüpheli polisten 40'ı, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitaksi rezaletinin görüntüleri

Bitaksi rezaletinin görüntüleri

358
Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

188
Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

596
Cem Özdemir'i susturan başörtülü kadın

Cem Özdemir'i susturan başörtülü kadın

110
Mercedes geleceğin araçlarını tasarlıyor

Mercedes geleceğin araçlarını tasarlıyor

37
Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

52
Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM