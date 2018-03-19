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İstanbul'da Çarşamba gününe kadar güneş yok

Pazar günü İstanbul'da başlayan yağış nedeniyle gözler meteoroloji uzmanlarına çevrildi. Yapılan 5 günlük tahminlere göre Çarşamba gününe kadar güneş yüzünü göstermeyecek.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 06:43..
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İstanbul'da Çarşamba gününe kadar güneş yok

Özellikle İstanbul'da gün boyu görülen yağmur, kesim kesim Marmara bölgesini de vurdu. Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege kıyılarında da görülen yağıştan sonra 5 günlük meteoroloji tahminleri geldi.

İstanbul'da Çarşamba gününe kadar güneş yok

ŞİDDETLİ RÜZGARLAR GÖRÜLEBİLİR

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerinde şiddetli rüzgarların beklendiği de belirtildi.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Bursa, Aydın, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da Çarşamba gününe kadar güneş yok

GÜNEŞ ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Hafta içine de yağışlaya başlayacağı vurgulanan İstanbul'da güneşin yüzünü göstermesi için yaklaşık 3 gün daha beklenecek. Hava sıcaklığı ortalamasında çok fazla bir düşüş beklenmezken, gecelerin soğuk geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklıkları ortalama seyirde devam etse de salı günü gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin sayfasına baktığımız zaman İstanbul'da Güneş yüzünü çarşamba günü gösterecek.

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