taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.524
USD
3,7666
EURO
4,5434
ALTIN
159,82
PETR
66,4800

İstanbul'da çay kaşığıyla 120 bin TL'lik soygun

İstanbul'da, içinde 120 bin TL'lik kablo bulunan kamyonu çay kaşığıyla çalıştırıp çalan 3 kişi yakalandı.

DHA | 03.01.2018 - 04:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı hayrete düşürdü. Çay kaşığıyla çalıştırılıp kaçırılan kamyonda, 120 bin lira değerinde elektrik kablosu vardı.

İstanbul'da çay kaşığıyla 120 bin TL'lik soygun


ÇAY KAŞIĞIYLA KAMYON KAÇIRDILAR

Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir elektrik işletmesine ait şantiyeye gelen yaşları 18'den küçük 3 kişi, buradaki içerisinde 4 makara yüksek gerilim hattı elektrik kablosu bulunan kamyonu çay kaşığıyla çalıştırarak kaçtı.

Görevlilerin farkına varması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları arama sonucu, şüphelilerin çaldıkları aracın yeri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, üç şüpheliyi gözaltına aldı. Kamyondaki kabloların eksik olduğunu gören ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bir boş araziye gitti. Buradaki iki makara kabloyu da vinç yardımıyla kamyona yükleyen polis ekipleri, firma yetkililerine teslim etti. Firma yetkilisinin de aracı kontak anahtarı yerine çakı ile çalıştırdığı görüldü.

İstanbul'da çay kaşığıyla 120 bin TL'lik soygun VİDEO


İstanbul'da çay kaşığıyla 120 bin TL'lik soygun

İstanbul'da çay kaşığıyla 120 bin TL'lik soygun


İlginizi Çekebilir
Çaldığı minibüsün yakıtı bitince minibüs çalarak kaçtı
Kocaeli'de bir minibüsü çalan hırsızlar, yakıtın bitmesi üzerine inip başka bir aracı daha çaldılar.
Teröristler Bitlis'te barınak arayışında
Bitlis Valiliği, Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralar için sokağa çıkma yasağının geldiğini duyurdu.
Konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşını öldürdü
Karaman'da eski kız arkadaşını konuşmak için parka çağıran D.T., Ceyda Aycan'ı vurarak öldürdü.
Karabük'te ahşap restoran yangında kül oldu
Karabük'te Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

88
Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

13
Fransa Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

13
Konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşını öldürdü

Konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşını öldürdü

9
BM'den İran'a ifade özgürlüğüne saygılı olun mesajı

BM'den İran'a ifade özgürlüğüne saygılı olun mesajı

31
Kenya'da 5 polis öldürüldü

Kenya'da 5 polis öldürüldü

4
Teröristler Bitlis'te barınak arayışında

Teröristler Bitlis'te barınak arayışında

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM