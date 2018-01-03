İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı hayrete düşürdü. Çay kaşığıyla çalıştırılıp kaçırılan kamyonda, 120 bin lira değerinde elektrik kablosu vardı.





ÇAY KAŞIĞIYLA KAMYON KAÇIRDILAR

Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir elektrik işletmesine ait şantiyeye gelen yaşları 18'den küçük 3 kişi, buradaki içerisinde 4 makara yüksek gerilim hattı elektrik kablosu bulunan kamyonu çay kaşığıyla çalıştırarak kaçtı.

Görevlilerin farkına varması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları arama sonucu, şüphelilerin çaldıkları aracın yeri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, üç şüpheliyi gözaltına aldı. Kamyondaki kabloların eksik olduğunu gören ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bir boş araziye gitti. Buradaki iki makara kabloyu da vinç yardımıyla kamyona yükleyen polis ekipleri, firma yetkililerine teslim etti. Firma yetkilisinin de aracı kontak anahtarı yerine çakı ile çalıştırdığı görüldü.

İstanbul'da çay kaşığıyla 120 bin TL'lik soygun VİDEO







