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İstanbul'da cenazede silahlı çatışma: 3 yaralı

Beyoğlu Kasımpaşa'da cenazeye gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı.

İHA | 12.03.2018 - 19:36..
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Beyoğlu Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Kasımpaşa Büyük Camii'ne getirilen cenazenin ardından iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

SOPALARLA KAVGA ETTİLER

Tekme, yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavga caddeye taştı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı. 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da cenazede silahlı çatışma: 3 yaralı

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan şahıslar ise can havliyle çevredeki iş yerlerine sığındı. Ardından vatandaşların yardımıyla araçlara alınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki geniş çaplı inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da cenazede silahlı çatışma: 3 yaralı

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