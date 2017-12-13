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İstanbul'da Çevik Kuvvet'i işgal davasında karar

Mahkeme, 2 sanık hakkında 2'şer kez ağılaştırılmış, 1 sanık hakkında 1 kez ağılaştırılmış, 15 sanık hakkında ise birer kez müebbet hapis cezası verdi.

AA | 13.12.2017 - 20:00..
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Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin yargılandığı dava karara bağlandı.

MAHKEME CEZAYI KESTİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nü işgal ettikleri ve bu sırada bir kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 18 sanıktan 2'si ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, biri ağırlaştırılmış müebbet, 15’i de müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

İNDİRİM OLMADI

Mahkeme heyeti, sanıklar Yusuf Sari, Kadir Yıldız ve Kurtuluş Kara’yı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, pişmanlık sergilemedikleri için takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

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