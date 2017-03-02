İstanbul'da Chia İzdihamı!

Son günlerin popüler zayıflama trendi "Chia" neredeyse siyasetten sonra en çok konuşulan konu kıvamına geldi. Sokakta, internette, her tarafta gözümüze gözümüze Chia reklamları geliyor, hal böyle olunca da kaçmak imkansız hale geliyor.

Peki bu Chia nedir ve tam olarak ne işe yarıyor? Gerçeğini sahtesinden nasıl ayırt edebiliriz?

Son günlerin popüler zayıflama trendi "Chia" neredeyse siyasetten sonra en çok konuşulan konu kıvamına geldi. Sokakta, internette, her tarafta gözümüze gözümüze Chia reklamları geliyor, hal böyle olunca da kaçmak imkansız hale geliyor.

Nasıl Zayıflatıyor?

Chia, Meksika'da Aztek'lerden bu yana yüzyıllardır kullanılan bir bitki. Öyle ki, "süper besin" olarak adlandırılıyor. Yüksek besin değeri sayesinde zayıflamaya büyük katkısı oluyor.

Gerçeği ile sahtesini ayırt etme konusu da aslında o kadar kolay değil. Bununla ilgili Aztec Chia Türkiye yetkilisi Demir Hasbilen'e danıştık. Yıllardır Türkiye'ye Meksika'dan Chia ithal eden firma bu konuda bilirkişi pozisyonu görüyor.

Hasbilen: "Chia malesef bu topraklarda yetişmiyor. Orijinali de Latin Amerika'da, çoğunlukla Meksika'da yetişiyor. Türkiye'ye Chia'yı getiren firma olarak son zamanlarda bizim de stoklarımızı güncellememiz gerekti. İnsanların ellerindeki Chia'nın orijinalliğini kontrol edebilmesi adına hologram sistemi kurduk. Aztec Chia ürünlerini bu sistemden kontrol edebilirler. Türkiye'de satılan birçok ürün malesef gerçek değil."





Kullanıcıları dikkatli olmaya çağıran Hasbilen, özellikle aktarlarda bu konuda sahtecilik yapıldığına dikkat çekti. Görünüşü net bilinmediğinden birçok kullanıcının mağdur olarak firmalarına ulaştığını, ellerindeki sahte chiaları da gerçeğiyle değiştirerek insanların mağduriyetlerini giderdiklerini belirtti.

Aztec Chia'nın Türkiye'deki orijinal distribütörüne BURAYI TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.