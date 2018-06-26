İstanbul'da CHP'den HDP'ye kayışın oranları

1 Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek Seçim hezimetinin ardından CHP'liler tarafından istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan geldi.

2 Veliaht Salman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

3 Rihanna annesinden özür diledi Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna gittiği her yerden elinde içki kadehiyle çıkıyor.

4 Yavru köpeğin ölümü olayında tutuklanan operatör tahliye edildi Sakarya'da bacakları kesilmiş olarak bulunan ve yaşamını yitiren köpeğin ölümüyle ilgili mahkeme kararıyla tutuklanan iş makinesinin operatörü hakkında tahliye kararı verildi.

5 Kanlı Ay Tutulması'nın kıyametin habercisi olduğuna inanılıyor 27 Temmuz günü Kanlı Ay Tutulması bekleniyor. Kimilerine göre bu durum kıyametin habercisi.

6 Meteorolojiden Trakya için sağanak uyarısı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri için gök gürültülü ve çok kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.