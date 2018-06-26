İstanbul'da CHP'den HDP'ye kayışın oranları

Selahattin Demirtaş'ın İstanbul'da CHP'nin kalesi olan ilçelerden aldığı oylar:
Şişli: %5,54
Sarıyer: %2,77
Kadıköy: %2,47
Beşiktaş: %2,33
HDP'nin İstanbul'da CHP'nin kalesi olan ilçelerden aldığı oylar:
Şişli: %18,23
Sarıyer: %10,32
Kadıköy: %13,54
Beşiktaş: %16,48
Demirtaş'ın oylarının HDP'nin kemik oyları olduğu düşünüldüğünde, her CHP'li aileden HDP'ye 1 oy projesinin başarıya ulaştığı anlaşılıyor.
Buna göre ilçe ilçe CHP'den HDP'ye şu oylar kaydı:
Şişli: %12,69
Sarıyer: %7,55
Kadıköy: %11,07
Beşiktaş: %14,15