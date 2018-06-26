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İstanbul'da CHP'den HDP'ye kayışın oranları

Her CHP'li aileden HDP'ye 1 oy projesiyle CHP'nin İstanbul'daki kale ilçelerinden HDP'ye kayma oldu. Şişli'den %12,69; Sarıyer'den %7,55; Kadıköy'den %11,07 ve Beşiktaş'tan %14,15'lik geçiş gözlendi.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 09:53..
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chphdp

Selahattin Demirtaş'ın İstanbul'da CHP'nin kalesi olan ilçelerden aldığı oylar:

Şişli: %5,54

Sarıyer: %2,77

Kadıköy: %2,47

Beşiktaş: %2,33

HDP'nin İstanbul'da CHP'nin kalesi olan ilçelerden aldığı oylar:

Şişli: %18,23

Sarıyer: %10,32

Kadıköy: %13,54

Beşiktaş: %16,48

Demirtaş'ın oylarının HDP'nin kemik oyları olduğu düşünüldüğünde, her CHP'li aileden HDP'ye 1 oy projesinin başarıya ulaştığı anlaşılıyor.

Buna göre ilçe ilçe CHP'den HDP'ye şu oylar kaydı:

Şişli: %12,69

Sarıyer: %7,55

Kadıköy: %11,07

Beşiktaş: %14,15

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