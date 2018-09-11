İstanbul'da ciddi bir öğretmen açığı bulunmuyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul'un yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olduğunu söyledi.

Okulların temizlik, bakım çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Levent Yazıcı, kitaplarla ilgili organizasyonun tamamlandığını ve öğrencilerin okula başladığında kitaplarını masalarında bulacaklarını anlattı.

"163 BİN ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR"

İstanbul'un nüfusuyla birçok ülkeden büyük olduğuna dikkati çeken Levent Yazıcı, yeni eğitim ve öğretim dönemiyle ilgili, "Şu anda 3 milyon 200 bin öğrencimiz, yaklaşık 116 bin derslikte eğitim görüyor. Bu eğitim döneminde yaklaşık 6 bin 900 civarında okulumuz eğitim verecek. Yine ilimizde yaklaşık 163 bin öğretmenimiz görev yapıyor." dedi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı

ÖĞRETMEN AÇIĞI BULUNMUYOR

İstanbul'da ortalama sınıf mevcutlarının eski yıllardaki gibi kalabalık olmadığını söyleyen Levent Yazıcı, bölgeye göre değişiklik göstermek kaydıyla ortalama 35-40 kişilik mevcuda sahip olduklarını belirtti. Levent Yazıcı, İstanbul'da çok ciddi öğretmen açığı olmadığını ifade etti.





"EKSİK BRANŞLARIMIZ TAMAMLANACAK"

Levent Yazıcı, "Özel eğitim, İngilizce, rehberlik, din kültürü gibi branşlarda öğretmen ihtiyaç oranımız biraz daha yüksek. İstanbul'da bu açığı kapatacak, görev alabilecek öğretmenimiz var. Diğer illerimize ağırlıklı olarak atanmış öğretmenlerle bu ihtiyacın karşılanması gerekiyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu ve ülkemizde daha çok öğretmenimizin bulunmasında zorluk yaşanan bölgelere atamalar daha yoğun gerçekleştiriliyor. Yeni atama kararnameleri gelen ve mazeret atamaları süren öğretmenlerimiz de var. İstanbul'da yoğun bir öğretmen eksikliği hissetmiyoruz. Şu anda da yeni atama dönemleriyle eksik branşlarımız da tamamlanacak." diye konuştu.

