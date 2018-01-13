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İstanbul'da çıkan yangında 3 yabancı işçi öldü

Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının barındığı konteynerde çıkan yangında ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç kişi hayatını kaybetti.

AA | 13.01.2018 - 07:57..
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Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde kağıt toplayıcılarının bulunduğu alanda 4 işçinin barındığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da çıkan yangında 3 yabancı işçi öldü

1 KİŞİ YARALI OLARAK KURTULDU

Olayda, alevlere uykuda yakalanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç işçi yaşamını yitirdi.

Yaralı kurtulan bir Pakistanlı ise ambulansla götürüldüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Güvenlik şeridi çekilen alanda polis ekipleri inceleme yaptı.

İstanbul'da çıkan yangında 3 yabancı işçi öldü

KİMLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cesetlerin, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüleceği öğrenildi. Görgü tanığı Afganistanlı Seyit İkram, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının elektrikli sobayı yaktıktan sonra uyuduğunu ancak yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ifade etti.

Yangında ölen ve yaralanan yabancı uyrukluların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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