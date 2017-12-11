İstanbul'da Çin uyruklu iş adamını fidye için kaçırdılar

Şüphelilerin yakalanmadan yarım saat önce S.A'yı serbest bıraktıkları ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuklu mağdur S.A.'nın yediği dayagın etkisiyle kulak zarının yırtıldığı tespit edildi.

BAŞINA ÇUVAL GEÇİREREK KAÇIRMIŞLAR

Fatih , Şehremini'nde 7 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda emlakçılık yapan Çin uyruklu S.A., bir arkadaşına uğradıktan sonra akşam namazı için camiye gitti. Görgü tanıklarının ifadesine göre iş adamı geri döndüğünde otomobiline binmek üzereyken yanına yaklaşan siyah renkli bir minübüsün içinden inen kişiler tarafından kaçırıldı.

2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEDİLER

Başına çuval geçirilerek zorla minibüse bindirilen işadamı S.A.'nın arkadaşının onu merak ederek telefonla araması üzerine kaçırma olayı ortaya çıktı. Şüphelilerin arkadaşını telefonla arayan S.A.'ya, arkadaşının hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istedikleri tespit edildi.

4 ÇİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Polis kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kullandığı sahte plakalı aracın gerçek plakasını tespit etti. Kiralık olduğu tespit edilen aracın kiralandığı Zeytinburnu'ndaki kiralama şirketine giden polis ekipleri pusu kurdu.

Aracı geri getiren şüpheliyi takip eden dedektifler, iki sokak arkada bir başka araca binerek kaçmaya çalışan Çin uyruklu Alımu T.(28), Aısatjıang A.(25), Abudulkadır A.(35) ile Abudurerhamar A.(32)'yi gözaltına aldı.

KAÇIRILAN İŞ ADAMININ KULAK ZARI YIRTILMIŞ

Şüphelilerin polisin peşlerinde olduğunu fark ederek kaçırdıkları iş adamını yarım saat önce serbest bıraktıkları belirlendi. Polis, iş adamını sokakta yürürken bulundu. Hastaneye kaldırılan işadamı S.A.'nın yediği dayak ve gördüğü işkenceler yüzünden kulak zarının yırtıldığı tespit edildi.

Polis soruşturmasında kaçırılan iş adamı S.A., darp edildiğini söyleyerek kendisini kaçıran ve fidye isteyen kişileri teşhis etti. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.