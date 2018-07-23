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İstanbul'da Çinli iş adamını dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da Çinli bir iş adamının yaklaşık 2,5 milyon lirasını kendilerine polis süsü vererek gasp eden çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Yakalanan çete lideri, "Pişman değilim" dedi.

AA | 23.07.2018 - 22:06..
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Piyalepaşa Okmeydanı’nda meydana gelen olayda, çete üyeleri Türkiye’de yatırımlar yapan ve otel almayı planlayan bir iş adamını takibe aldı. İş adamını Atatürk Havalimanı'ndan takibe alan çete üyeleri, Piyalepaşa Okmeydanı’nda iş adamının bulunduğu aracın önünü kesti. Kendilerine polis süsü veren ve polis yeleği giyen çete üyeleri, iş adamının içinde para ve ziynet eşyası bulunan çantasını gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.

163 KAMERA İZLEDİ

İş adamının bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını incelmeye alan polis ekipleri yaptıkları titiz çalışmanın ardından şüpheli şahısların kimliklerini belirledi. Yaklaşık 20 kilometrelik alandaki 163 kameranın görüntülerini titizlikle izleyen ekipler zanlılara operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 560 bin lira ve yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyon sırasında şüphelilerden birinin ev, birinin ise arsa alma hazırlığında olduğu öğrenilirken gasp edilen paranın bir miktarına ise ulaşılamadı.

"EN KRAL YERDE YEDİM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahatlığı ise pes artık dedirtti. Şüphelilerden biri, "Suçumuz daha tespit edilmemiş niye çekiyorsunuz" derken, "Polis yeleği giyip gasp ettiğiniz söyleniyor, ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise çete lideri, "Doğrudur kardeşim. Patatesin tanesi olmuş 1 lira. Yedim, içtim en kral yerde. Pişman değilim. Polis yeleğini her yerde satıyorlar.” dedi.

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