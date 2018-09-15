İstanbul'da çocuğa çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Edinilen bilgiye göre, komşunun kızıyla birlikte yolun karşısındaki çöp kutusuna giden çocuk, tekrar geri yolun karşısına geçmek istedi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Tam bu sırada bir minibüs çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk ileriye savruldu, minibüsün sürücüsü ise aracından dahi inmeyerek hızla kaza yerinden kaçarak uzaklaştı.

Minibüs küçük çocuğu çarptı, arkasına bakmadan kaçtı İZLE



ÇOCUK HAFİF YARALANDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar küçük çocuğa yardıma koştu. Şans eseri hafif şekilde yaralanan çocuk vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan kaza ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖLÜMLE DE SONUÇLANABİLİRDİ"

Yaşanan kazayı anlatan ve çarpan sürücünün kaçmasına tepki gösteren baba Bahattin Çelik , "Komşunun kızı çöp atamaya gidiyor. O da onunla birlikte gidiyor. Gelirken elini bırakıyor. Elini bırakınca da yola çıkıyor minibüste gelip vuruyor ve kaçıyor. Kazayı gören bir motosikletçi durdurmaya çalışıyor. Ona rağmen basıp gidiyor. Bugün çocuğum yeni yeni toparlanmaya başladı, yarası geçmedi daha. Arkasında gelen araba da üzerinden geçebilirdi. Ölümle de sonuçlanabilirdi." diye konuştu.