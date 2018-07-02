İstanbul'da çocuklara özel atölye

İstanbul Modern, 7-12 yaş arası çocuklar için hem öğretici ve eğlenceli hem de sanat dolu aktivitelerden oluşan yaz programı hazırladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı içeriklere sahip 10 atölye, 2 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekanında çocukları ağırlayacak.

Müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölye çalışmaları, sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-15.00 saatleri arasında günde iki defa düzenlenecek.

RESİM VE KOSTÜM ATÖLYESİ

Resimler ve kostümler atölyesinde çocuklar, renklerle lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışacak. Aynı zamanda çocuklar sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu da izleyerek, resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendirme imkanı bulacak.

Daha sonra katılımcılar, prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlayarak, bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yapacak.

SESSİZ FİLM ATÖLYESİ

Çocuklar bu atölyede de gruplar oluşturarak, kendi kısa animasyon filmlerini hazırlayacak. Aynı zamanda William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı romantik komedya oyunundan uyarlanan senaryoyu dinleyerek, rolleri paylaşacak ve oyunu yorumlayacak. Bu drama çalışması sırasında çekilen fotoğraflarla hazırlanan film, çocuklara hatıra olarak sunulacak.

ZENGİNLEŞEN HAYAL DÜNYASI

Bu atölyede de çocuklar, doğayı sadece görüntüleriyle değil, onu oluşturan parçalarla yapraklar, bitki gövdeleri gibi organik malzemelerle resmetmenin yollarını arayacak.

Program, resimlerini arayan tuvallerin hikayelerinin dinlenmesi ile başlayacak, çocuklar boş tuvallerdeki olmayan resimleri hayal edip, kompozisyonlar oluşturacak.

Bu atölye çalışması da çocukları doğal bir malzemeyle çalışarak imgelem dünyalarını geliştirmeye davet edecek. Programda çocuklar İstanbul Modern'in sergilerinde yer alan bazı sanatçıların sanat çalışmalarında olduğu gibi kendi hikayelerinden yola çıkarak, kendilerine dair özgünlüklerini, çamura form vererek somutlaştırabilecek.

FARKLI UYGULAMALARLA DEVAM EDECEK

Mimari Öyküler Atölyesi'de geçmişe dayanan rölyef sanatına ve bu sanatın bir parçası olan mimari yapılara odaklanacak.

Sanat tarihinden örneklerin incelendiği ve bu rölyeflerin bulunduğu mimari görsellerin değerlendirildiği program, çocukların yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da alçaltma teknikleri ile tanışmaları ile devam edecek.

Bu atölye çalışmasında çocuklar farklı baskı teknikleriyle tanışacak. Yine sanat tarihinden örneklerin incelendiği kısa bir sunum ile başlayan program, çocukların linol kalıpları boyayıp baskılar elde ettikleri uygulamalarla devam edecek.