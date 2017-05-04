Çöpten bavul içinde kadın cesedi çıktı

İstanbul Fatih'te çöp konteynerinden bavuldan ikiye katlanmış ve palet ipi ile bağlanmış 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi çıktı. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kadının önce dövüldüğü, ardından da 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

KAĞIT TOPLAYICISI BULDU

Habertürk'te yer alan habere göre, Fatih Aksaray Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde önceki gece kağıt toplayıcısı çöp konteynerini karıştırdığında bir çuval içerisinde bulunan bavulu açtığında cesetle karşılaştı.

Kağıt toplayıcısının çevredekilere haber vermesinin ardından olay polise bildirildi. Kısa süre de olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri polislerinin yardımıyla cesedin bulunduğu bavulu konteynerden çıkardı.

ÖNCE DÖVÜLDÜ SONRA BIÇAKLANDI

Yapılan incelemede 30-35 yaşlarındaki kadının feci şekilde dövüldükten sonra vücudunun 4 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

BAVULA SIĞMASI İÇİN CESEDİ İKİYE KATLAMIŞLAR

Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kadının cesedinin bavula sığması için, ayaklarından ellerinden ve boynundan ikiye katlanacak şekilde palet ipiyle bağlanmış. Katil ya da katillerin bavulu önce siyah bir poşete sardığı, daha sonra da çuvala koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.