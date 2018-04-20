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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 17 şüpheli, 6 ayrı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İHA | 20.04.2018 - 10:13..
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İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Dün gece Başakşehir, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Zeytinburnu’nda 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 DEAŞ’lı gözaltına alındı. Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, dün de bu örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda DEAŞ’a mali destek sağlamakla suçlanan 7 şüpheli yakalanmıştı.

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