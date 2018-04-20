İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan düşmanlığını bir kez daha yineledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Oktay Kaynarca ve Sezer Çakır önceki akşam Şişli'deki bir eğlence mekanında görüntülendi.

1 Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler Beşiktaş İdari Sorumlusu Erdinç Gültekin, maçın durması sonrasısoyunma odasına giderken darp edildi.

2 Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor Beşiktaş derbisinde yaşananlar ve maçın tatil edilmesi hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu" dedi.

3 Fenerbahçe: Tahrik edildik Fenerbahçe, Şenol Güneş'in kafasından yaralandığı ve maçın tatil edildiği olaylı derbi hakkında, "Tahrik edildik" açıklaması yaptı.

4 Şenol Güneş taburcu edildi Fenerbahçe derbisinde başına aldığı darbe sonrası yaralanan ve geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş, sabah saatlerinde taburcu edildi.

5 Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu Başından yaralanan Şenol Güneş'i ziyaret eden Başkan Fikret Orman, futbolcularının soyunma odasına gitmek için hakeme sorduğunu söyledi.

6 Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ardından olayları değerlendiren Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Bu, 3 Temmuz'dan beri devam eden ve bitmeyen operasyonun bir neticesi" dedi.