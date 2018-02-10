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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ şüphelisi ‘yabancı terörist savaşçılar’ olarak adlandırılan 31 kişi yakalandı.

İHA | 10.02.2018 - 11:11..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik dün gece İstanbul’da 3 ayrı ilçede bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Bazı yabancı uyruklu kişilerin örgüt adına eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan terör polisi, 6 eve ani baskın düzenledi.

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, örgütün aktif olduğu Orta Doğu ülkelerine gidip gelen ve yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 31 şüpheli yakalandı. Bu zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda, örgüt adına propaganda ve eylem talimatı içeren dijital veriler ele geçirildi.

'YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR'

Yakalanan şüphelilerin, örgütün ana gövdesini oluşturan Suriye, Irak ve Yemen gibi Orta Doğu ülkelerinin aksine, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri ile Afganistan, Pakistan, Çeçenistan gibi gerilimli coğrafyalarda taban bulan ‘yabancı terörist savaşçılar’ olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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