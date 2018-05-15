İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda radikal çizgideki terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik yeni bir operasyon kararı aldı.

13 İLÇEDE OPERASYON

Güvenlik güçlerince gece İstanbul’un 13 ayrı ilçesinde 19 adrese düzenlenen baskınlarda Suriye’ye geçmek için fırsat kollayan tamamı yabancı uyruklu 54 DEAŞ’lı gözaltına alındı. Terör polisi, bu kişilerle birlikte çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.