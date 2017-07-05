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İstanbul'da DEAŞ ve El Nusra operasyonu: 6 gözaltı

Baskın düzenlenen adreslerde DEAŞ bayrağı ve mühimmatlar ele geçirildi.

05.07.2017 - 12:21
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'ya destek sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için 6 adrese operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalarda havalı tabanca, bıçak, basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ile cihat içerikli kitaplar ele geçirdiği belirtildi.

İstanbul'da DEAŞ ve El Nusra operasyonu: 6 gözaltı

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da DEAŞ ve El Nusra operasyonu: 6 gözaltı VİDEO

İstanbul'da DEAŞ ve El Nusra operasyonu: 6 gözaltı

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