İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'ya destek sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için 6 adrese operasyon düzenlendi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalarda havalı tabanca, bıçak, basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ile cihat içerikli kitaplar ele geçirdiği belirtildi.
İŞLEMLER SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
İstanbul'da DEAŞ ve El Nusra operasyonu: 6 gözaltı VİDEO