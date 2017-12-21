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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 45 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonunda 45 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İHA | 21.12.2017 - 09:05..
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DEAŞ

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 7 ilçede operasyon düzenledi.

12 AYRI ADRESE OPERASYON

Terör polisi tarafından çeşitli ilçelerde daha öncede tespit edilen 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda, DEAŞ adına çeşitli bölgelerde savaşlara katılmış ve İstanbul’da faaliyetlerine devam eden ’Yabancı Terörist Savaşçı’ olduğu öne sürülen 45 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ’ın aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere örgüt adına eleman temin ettikleri ileri sürüldü.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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