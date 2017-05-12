İstanbul'da deniz gören konut projeleri artıyor

Ev sahibi olmak isteyen veya yatırım yapmak isteyenler deniz manzaralı projeleri tercih etmeye başladı.

Yapılan bir araştırmayla deniz gören konut projelerinin yüzde 30 ile 50 arasında daha fazla kazandırdığı belirlendi. Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Bakırköy, Ataköy bölgeleri kazandırırken, Anadolu Yakası'nda Kaltal, Maltepe öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor.

PROJELER TAMAMLANINCA YENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Avrupa yakasında Zeytinburnu-Bakırköy-Ataköy hattındaki rezidanslarla ilçelerin çehresi değişiyor. Bu projeler tamamlanınca yeni bir görünüme kavuşacak bölgenin, deniz manzarasıyla İstanbul Boğaz'ına rakip olması bekleniyor.

METREKARE FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Yabancı yatırımcıların ilgisini çeken bölgede metrekare fiyatları 15 ila 25 bin lira seviyesinde değişiyor.

Anadolu yakasında deniz manzarasının merkezi haline gelen Kartal-Maltepe ise kentsel dönüşüm projeleri ile yenileniyor. Metrekare birim fiyatları 7 bin liradan 15 bin lira kadar ulaşıyor.