taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.432
USD
3,5902
EURO
3,9016
ALTIN
141,84
PETR
50,7900

İstanbul'da deniz gören konut projeleri artıyor

Yapılan bir araştırmaya göre; Avrupa ve Anadolu Yakası'nda deniz manzaralı konut projelerine ilgi artıyor.

12.05.2017 - 11:38
  1. Haberler
  2. Emlak

Ev sahibi olmak isteyen veya yatırım yapmak isteyenler deniz manzaralı projeleri tercih etmeye başladı.

İstanbul'da deniz gören konut projeleri artıyor

Yapılan bir araştırmayla deniz gören konut projelerinin yüzde 30 ile 50 arasında daha fazla kazandırdığı belirlendi. Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Bakırköy, Ataköy bölgeleri kazandırırken, Anadolu Yakası'nda Kaltal, Maltepe öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor.

PROJELER TAMAMLANINCA YENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Avrupa yakasında Zeytinburnu-Bakırköy-Ataköy hattındaki rezidanslarla ilçelerin çehresi değişiyor. Bu projeler tamamlanınca yeni bir görünüme kavuşacak bölgenin, deniz manzarasıyla İstanbul Boğaz'ına rakip olması bekleniyor.

İstanbul'da deniz gören konut projeleri artıyor

METREKARE FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Yabancı yatırımcıların ilgisini çeken bölgede metrekare fiyatları 15 ila 25 bin lira seviyesinde değişiyor.

Anadolu yakasında deniz manzarasının merkezi haline gelen Kartal-Maltepe ise kentsel dönüşüm projeleri ile yenileniyor. Metrekare birim fiyatları 7 bin liradan 15 bin lira kadar ulaşıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

21
Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

87
Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

130
Bora füzesinin fırlatıldığı anlar

Bora füzesinin fırlatıldığı anlar

77
Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz

Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz

29
Selin Sayek Böke istifasının ardından ilk kez konuştu

Selin Sayek Böke istifasının ardından ilk kez konuştu

83
Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı trafiği başlıyor

Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı trafiği başlıyor

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM