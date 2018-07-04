İstanbul'da deniz keyfi

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini arttırmaya devam ederken, İstanbul’da hava sıcaklığının 32 dereceye yaklaşması, vatandaşları bunalttı.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu mega kentte, Fatih Cankurtaran sahiline gelenler Kız Kulesi ve Boğaz manzaralı sahillerde denize girdi.

KAYALARDA GÜNEŞLENDİLER

Kumsal kadar rahat olmasa da kayaların üzerinde güneşlenen vatandaşlar ise ilginç görüntü oluşturdu.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bir haftadır yağışların etkisinde olan İstanbul'u sıcak günler bekliyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının 31-34 dereceler aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.