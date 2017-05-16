taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.033
USD
3,5533
EURO
3,9302
ALTIN
140,94
PETR
52,0000

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

Havaların seyri anlık değişse de o yaz buraya gelecek. O halde İstanbul plajlarını hatırlamakta fayda var... Bu yazı yaz için...

  1. Haberler
  2. İpucu

İstanbul... Kültür, tarih, sanat, tabiat... Herşeyiyle muhteşem şehir... En çok boğazını sevdiğimiz şehrin o sularında bir boy vermeyelim mi? Soğuk ama sonra alışıyorsun demeyelim mi? Diyelim elbette... Ne de olsa herbirimiz; gerek zamansızlıktan gerekse bütçemizi zorladığından güneye inemiyoruz. O zaman İstanbul'da yaşamanın tadını çıkaralım...

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

Çevremizi kuşatan plazalar, oradan oraya koşturan insanlar, her daim tıkanmış bir trafiğe rağmen, soluk almamızı sağlayacak kıyıları da mevcut bu çılgın şehrin. Şimdi o kıyılara bir göz atalım:

KİLYOS PLAJLARI

İstanbul denildiğinde nasıl akla boğaz geliyorsa Kilyos denildiğinde de deniz, kum, güneş gelir. Kilyos’da; halk plajının yanı sıra, farklı konseptlerde ve farklı bütçelere hitap edebilen birçok plaj işletmesi bulunuyor. Bunlardan bazıları; Suma Beach, Uzunya Beach, Burç Beach, High Beach... 2015'ten önce Dalia Beach olarak bilinen Babylon Beach ise işletmeyi bırakmış gibi görünüyor.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

ŞİLE

Kilyos'la kıyasıya yarışan bir sahil hattı da Şile... Yaz aylarının vazgeçilmez muhitlerinden olan Şile'de de; halk plajı bulunuyor. Bunun yanı sıra özel işletmeler de mevcut. Bunlardan bazıları; Ağlayankaya, Ayazma, Kumbaba ve Uzunkum  plajları... Şile'de konaklama yapabileceğiniz oteller bulmakta mümkün.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

AĞVA

Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasında bir sahil kasabası olan Ağva karadeniz kıyısında mükemmel doğası, temiz havası ve lezzetli balıkları ile dikkati çeker. İster günübirlik ister konaklamalı gidilebilecek olan Ağva, şehre olan mesafesiyle tatil için cazip seçeneklerden.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

CADDEBOSTAN PLAJI

3 adet plaj bulunan Caddebostan sahilinde plajların toplam uzunluğu 1 km’yi buluyor. Yüzlerce şezlong ve şemsiye ile hizmet veren Caddebostan Plajları yoğun ilgi görüyor.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

SARIYER

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum plajı, haftanın her günü yalnızca bayanlara hizmet vermektedir. Rumeli Kavağı'nda bulunan diğer bir plajda Elmaskum plajıdır. Altınkum'un aksine karmadır.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

ADALAR

Rengarenk mimozalar, tarihi köşkler, faytonlar ve bisikletler... Akla elbette Adalar’ı getiriyor. Vapurla geçmenin mümkün olduğu ve yerleşime açık Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası yüzmek için bir çok alan sağlıyor. Zamanınız varsa konaklamanız için bir çok otel seçeneği de mevcut.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

ÇATALCA

İstanbul’un arka bahçesi olan Çatalca’daki Yalıköy ve Çilingoz yeşil doğasıyla, İstanbul’un akciğerleri olma özelliği taşıyor. Deniz, dere kenarları ve ormanlarıyla hafta sonları İstanbullular’a ev sahipliği yapan Çatalca’da, otellerin yanı sıra kampçılar için çadır kurma imkanı da bulunuyor. İlçede Alipaşa ve Mescit camileri, Ferhatpaşa, Alipaşa, Hacı Mahmut çeşmeleri, Çatalca Hamamı, Bizans surları, saat kulesi de sanat tarihi meraklıları için görülecek tarihi yapılar arasında yer alıyor.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

POYRAZKÖY

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e çıktığı noktada yer alan Poyrazköy de yaz boyunca teknelerin, yatların sığındıkları korunaklı bir koyda bulunuyor. Sahili kum plaj olan Poyrazköy’ün çehresine, kıyı boyundaki deniz manzaralı balık restoranları cazibe katıyor.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

RİVA

İstanbul’a yaklaşık 40 kilometre mesafedeki, Anadolu Feneri ile Şile arasında yer alan Riva, Beykoz’un bir diğer yeşil köyü. İstanbul’da denize girilebilecek temiz sahiller arasında yer alan Riva, kumsalın arasından denize dökülen deresi, yeşil ve ormanlık çevresi ile çok kalabalık olmayan bir belde.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

FLORYA GÜNEŞ PLAJI

Yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı'nda yazın keyfini çıkarabilirsiniz.

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da şırdan nerede var

İstanbul'da şırdan nerede var

22
Kadın sürücüler nasıl araba kullanmalı

Kadın sürücüler nasıl araba kullanmalı

35
Spagetti nasıl yenir

Spagetti nasıl yenir

34
Eli kulağında deyimi nasıl ortaya çıktı

Eli kulağında deyimi nasıl ortaya çıktı

0
Akıllı telefonu koruma yöntemleri

Akıllı telefonu koruma yöntemleri

1
Solan çiçekleri canlandırmanın pratik yolu

Solan çiçekleri canlandırmanın pratik yolu

1
Bahçenizi böceklerden korumanın yolları

Bahçenizi böceklerden korumanın yolları

0