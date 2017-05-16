İstanbul'da denize girilebilecek yerler

İstanbul... Kültür, tarih, sanat, tabiat... Herşeyiyle muhteşem şehir... En çok boğazını sevdiğimiz şehrin o sularında bir boy vermeyelim mi? Soğuk ama sonra alışıyorsun demeyelim mi? Diyelim elbette... Ne de olsa herbirimiz; gerek zamansızlıktan gerekse bütçemizi zorladığından güneye inemiyoruz. O zaman İstanbul'da yaşamanın tadını çıkaralım...

Çevremizi kuşatan plazalar, oradan oraya koşturan insanlar, her daim tıkanmış bir trafiğe rağmen, soluk almamızı sağlayacak kıyıları da mevcut bu çılgın şehrin. Şimdi o kıyılara bir göz atalım:

KİLYOS PLAJLARI

İstanbul denildiğinde nasıl akla boğaz geliyorsa Kilyos denildiğinde de deniz, kum, güneş gelir. Kilyos’da; halk plajının yanı sıra, farklı konseptlerde ve farklı bütçelere hitap edebilen birçok plaj işletmesi bulunuyor. Bunlardan bazıları; Suma Beach, Uzunya Beach, Burç Beach, High Beach... 2015'ten önce Dalia Beach olarak bilinen Babylon Beach ise işletmeyi bırakmış gibi görünüyor.

ŞİLE

Kilyos'la kıyasıya yarışan bir sahil hattı da Şile... Yaz aylarının vazgeçilmez muhitlerinden olan Şile'de de; halk plajı bulunuyor. Bunun yanı sıra özel işletmeler de mevcut. Bunlardan bazıları; Ağlayankaya, Ayazma, Kumbaba ve Uzunkum plajları... Şile'de konaklama yapabileceğiniz oteller bulmakta mümkün.

AĞVA

Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasında bir sahil kasabası olan Ağva karadeniz kıyısında mükemmel doğası, temiz havası ve lezzetli balıkları ile dikkati çeker. İster günübirlik ister konaklamalı gidilebilecek olan Ağva, şehre olan mesafesiyle tatil için cazip seçeneklerden.

CADDEBOSTAN PLAJI

3 adet plaj bulunan Caddebostan sahilinde plajların toplam uzunluğu 1 km’yi buluyor. Yüzlerce şezlong ve şemsiye ile hizmet veren Caddebostan Plajları yoğun ilgi görüyor.

SARIYER

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum plajı, haftanın her günü yalnızca bayanlara hizmet vermektedir. Rumeli Kavağı'nda bulunan diğer bir plajda Elmaskum plajıdır. Altınkum'un aksine karmadır.

ADALAR

Rengarenk mimozalar, tarihi köşkler, faytonlar ve bisikletler... Akla elbette Adalar’ı getiriyor. Vapurla geçmenin mümkün olduğu ve yerleşime açık Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası yüzmek için bir çok alan sağlıyor. Zamanınız varsa konaklamanız için bir çok otel seçeneği de mevcut.

ÇATALCA

İstanbul’un arka bahçesi olan Çatalca’daki Yalıköy ve Çilingoz yeşil doğasıyla, İstanbul’un akciğerleri olma özelliği taşıyor. Deniz, dere kenarları ve ormanlarıyla hafta sonları İstanbullular’a ev sahipliği yapan Çatalca’da, otellerin yanı sıra kampçılar için çadır kurma imkanı da bulunuyor. İlçede Alipaşa ve Mescit camileri, Ferhatpaşa, Alipaşa, Hacı Mahmut çeşmeleri, Çatalca Hamamı, Bizans surları, saat kulesi de sanat tarihi meraklıları için görülecek tarihi yapılar arasında yer alıyor.

POYRAZKÖY

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e çıktığı noktada yer alan Poyrazköy de yaz boyunca teknelerin, yatların sığındıkları korunaklı bir koyda bulunuyor. Sahili kum plaj olan Poyrazköy’ün çehresine, kıyı boyundaki deniz manzaralı balık restoranları cazibe katıyor.

RİVA

İstanbul’a yaklaşık 40 kilometre mesafedeki, Anadolu Feneri ile Şile arasında yer alan Riva, Beykoz’un bir diğer yeşil köyü. İstanbul’da denize girilebilecek temiz sahiller arasında yer alan Riva, kumsalın arasından denize dökülen deresi, yeşil ve ormanlık çevresi ile çok kalabalık olmayan bir belde.

FLORYA GÜNEŞ PLAJI

Yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı'nda yazın keyfini çıkarabilirsiniz.



