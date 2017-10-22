taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

İstanbul'da derbi nedeniyle trafiğe kapalı olan yollar

İstanbul'daki Türk Telekom Stadyumu'nda bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe'nin dev derbisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

22.10.2017 - 10:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

w

 

Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 19.30'da Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

14.30 İTİBARİYLE KAPALI OLACAKLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, emniyet tedbirleri kapsamında saat 14.30'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: "Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri – Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır."

İlginizi Çekebilir
Şemdinli'de 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde düzenlenecek operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için sokağa çıkma yasağı getirildi.
Şırnak'taki göçük faciasında ölü sayısı 8'e çıktı
Şırnak'taki göçük faciasında yaralanan bir işçi daha hayatını kaybetti.
Yangını izleyenlere tepsiyle çay servisi
Erzincan'da, çıkan yangını izleyen kalabalığa ve görevlilere tepsiyle çay servisi yapılması dikkat çekti.
Akaryakıt istasyonunda tarla anlaşmazlığı cinayeti
Denizli'de, aralarında tarla anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki kişinin sözlü tartışması kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

65
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

70
Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

206
Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

69
Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

31
Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

28
Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM