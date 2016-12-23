taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

İstanbul'da DHKP-C operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 23.12.2016 - 23:34
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C‘nin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, örgüt üyelerinin Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneğinde olduğunun belirlenmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından geçtiğimiz Çarşamba Günü Gençlik Federasyonu Derneğine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri dernek binasında çelik plakalarla duvara sabitlenip güçlendirilmiş çelik kapıların açılmaması üzerine bir duvarı kırarak içeriye girerken, bazı ekipler ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencerelerden içeriye girerek arama yaptı. .

EL YAPIMI BOMBALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen C.K. ile birlikte M.D., H.K., P.B., M.T, G.S. ve 18 yaşından küçük R.K. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 el yapımı bomba, 13 molotofkokteyli ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, R.K ise Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

119
Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

138
Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

35
John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

476
Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

14
Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

54
İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM