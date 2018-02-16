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İstanbul'da doktora bıçaklı saldırı

Bahçelievler'de görevli olduğu sağlık ocağından çıkan bir doktor aracına bineceği sırada kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İHA | 16.02.2018 - 21:48..
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Zafer Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Ebubekir Arslan (43), mesai saati bitiminde aracına binmek istediği sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

DOKTORU BIÇAKLAYIP KAÇTI

Bacağının 3 farklı noktasında bıçaklanan doktor kendini aracın içine atarak saldırganlardan kurtulmaya çalıştı.

Doktorun tekme atarak saldırganlardan kurtulmaya çalıştığını gören vatandaşlar, duruma müdahale etmek istediği sırada saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da doktora bıçaklı saldırı

DOKTOR TEDAVİYE ALINDI

Olayın ardından vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından doktor Ebubekir Arslan, Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahale sonrasında doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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