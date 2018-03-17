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İstanbul'da doktoru gasbeden zanlılar tutuklandı

Şüphelilerin hasta gibi randevu alarak muayenehaneye girdikleri ardından doktoru gasp ettikleri belirlendi.

DHA | 17.03.2018 - 13:29..
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Ümraniye'de 14 Mart'ta meydana gelen olayda özel muayenehaneye randevu alarak gelen iki kişi tarafından gasp edildi.

O ANLAR KAMERADA

Doktor S.İ.'nin polise haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gasp anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da doktoru gasbeden zanlılar tutuklandı

50 BİN LİRA VE DÖVİZLER

Görüntülerde doktorun karşısında oturarak sözde rahatsızlığını anlatan bir şüphelinin daha sonra yerinden kalkarak silahını çektiği ardından karşı koyan doktoru darp ettiği görülüyor.

İki şüphelinin doktoru etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan yaklaşık 50 bin lira tutarında döviz ve TL'yi alarak bina önünde kendilerini bekleyen kişiyle kaçtıkları belirlendi.

İstanbul'da doktoru gasbeden zanlılar tutuklandı VİDEO

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin suç ortağınında dışarda bir otomobilde bekleyerek gözcülük yaptığı belirlenirken, kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Polis şüpheliler H.P., Y.G. ve İ.Ç.'yi sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Şüphelilerden birinin doktorun tanıdığı bir emlakçının yanında çalıştığı tespit edildi. Poliste verdikleri ifadelerine suçlarını itiraf eden şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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