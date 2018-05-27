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İstanbul'da domates yüklü kamyon devrildi

Bayrampaşa'da domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası trafikte aksamalar meydana geldi.

DHA | 27.05.2018 - 17:27..
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Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Antalya'dan domates getiren 03 LV 99 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İstanbul'da domates yüklü kamyon devrildi

TONLARCA DOMATES YERLERE SAÇILDI

Kazada kamyon sürücüsü Fedai S., hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kamyonda bulunan tonlarca domates de yola saçıldı. Olay yerine gelen itfaiye kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da domates yüklü kamyon devrildi



İstanbul'da domates yüklü kamyon devrildi

İstanbul'da domates yüklü kamyon devrildi

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