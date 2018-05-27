İstanbul'da domates yüklü kamyon devrildi

Dr. Jefferey A. Lieberman, psikiyatrinin bilinmeyen öyküsünü sıra dışı ve aydınlatıcı bir kitapla açığa çıkarıyor.

İzmir'de yaşanan trafik kazasının ardından jandarma trafik astsubayı, başka bir aracın da kaza yapmaması için yola dağılan otomobil parçalarını süpürdü.

1 Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı Fransa'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine hakaret ettiği için indirilen derginin afişleri yeniden asıldı.

2 Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı Antalya'da, FETÖ mensubu olmaktan aranan ve eşcinsel olduğunu belirten şüpheli M.T, AIDS testi yaptırmak için geldiği hastanede gözaltına alındı.

3 Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot Katar, kendilerini boykot eden 4 ülkenin ürünlerinin raflardan kaldırması için çağrıda bulundu.

4 Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı Amerikan siyasetine yön veren kuruluşlardan CSIS 78 sayfalık rapor hazırlayıp, Donald Trump'tan Türkiye’yi Kıbrıs’tan kuşatarak Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını gasp etmesini istedi.

5 Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyor.

6 Diriliş oyuncusu Arda Öziri hayatını kaybetti Oyuncu Arda Öziri, bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.