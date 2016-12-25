İstanbul'da dükkan kiraları düştü

15 Temmuz darbe girişimi ve doların yükselişi yatırım yapmak isteyenlerin fren yapmasına neden oldu. Buna bağlı olarak da cirolarda düşüşe neden oldu.

KONUT KİRALARINDA DA DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR

Buna rağmen kentsel dönüşüm bölgelerinde yapılan yeni konutların yarattığı arz fazlalığına bağlı olarak konut kiralarında da düşüşler görülüyor.

BAĞDAT CADDESİ'NDE 100'E YAKIN DÜKKAN BOŞ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konu ile ilgili bir değerlendirme yaparak, "İnşaat faaliyetleri nedeniyle yaşanan görüntü kirliliği ve otopark sıkıntısı, Bağdat Caddesi’nde yaya trafiğinin azalmasına neden oldu. Bu durum, Cadde üzerinde yer alan dükkan cirolarındaki düşüşü beraberinde getirdi. Öte yandan, perakendeciler de Bağdat Caddesi’nde eski binaların altında yer alan dükkanları kiralamaktan korkuyor. Çünkü bu dükkanların kentsel dönüşüme girip yıkılacağı endişesi hakim. Caddede, şu anda kiralanmayı bekleyen 100’e yakın dükkanın bulunduğu, bölgedeki emlak ofisleri tarafından dile getiriliyor. Bağdat Caddesi’ndeki dükkan kiralarında şu sıralar yüzde 30 oranında düşüş yaşandığı ifade ediliyor" diye konuştu.