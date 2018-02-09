taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.264
USD
3,8260
EURO
4,6863
ALTIN
162,39
PETR
64,2600

İstanbul'da duran araca çarptı, ikisi birden bahçeye uçtu

Eyüpsultan'da gece saatlerinde kontrolden çıkan araç, park halinde duran çarptığı otomobil ile birlikte bahçeye düştü.

DHA | 09.02.2018 - 02:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İ. K. isimli sürücünün kullandığı 34 NA 9688 plakalı araç yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duramayarak park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de yan tarafta bulunan duvar ile demir bariyerleri aşarak bahçeye uçtu.

İstanbul'da duran araca çarptı, ikisi birden bahçeye uçtu

KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Uykularından fırlayan apartman sakinleri bahçelerinde otomobilleri görünce şaşkına döndü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahalle sakinleri araç içinde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda inceleme yaparken, sağlık görevlileri de yaralı sürücüye müdahale etti. Polis ekiplerinin de çevrede önlem aldığı görüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kaza sonrası park halinde duran 34 JPY 96 plakalı bir başka otomobilinde hasar gördüğü anlaşıldı. Bahçeye uçan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturm başlatıldı.

İstanbul'da duran araca çarptı, ikisi birden bahçeye uçtu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi

72
TSK yeniden hava harekatına başladı

TSK yeniden hava harekatına başladı

93
Gomis: Terim kulağımı çekti kendime geldim

Gomis: Terim kulağımı çekti kendime geldim

12
Furkan Vakfı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Furkan Vakfı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

40
Avrupa Parlamentosu'ndan Sisi'ye tepki

Avrupa Parlamentosu'ndan Sisi'ye tepki

8
Mersin'de 14 aracın lastiğini kesenler yakalandı

Mersin'de 14 aracın lastiğini kesenler yakalandı

11
Selvi: MHP negatif muhalefette oy kaybeder

Selvi: MHP negatif muhalefette oy kaybeder

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM