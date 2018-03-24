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İstanbul'da duran kamyona çarptı: 2 yaralı

Bir otomobil Beyoğlu'nda park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 24.03.2018 - 05:38..
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Engin Cenkyılmaz yönetimindeki 34 NL 1073 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan 34 EY 8087 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

İstanbul'da duran kamyona çarptı: 2 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çarpmanın etkisiyle Engin Cenkyılmaz ve araç içerisinde bulunan Sait Serinhava yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da duran kamyona çarptı: 2 yaralı

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