İstanbul'da elektrik kesintisi

Fatih Portakal: Hayır diyeceğim Başbakan beni de tebrik etmeli

Merhum liderler başkanlık sistemi için ne demişti

1 Kolay balık temizleme tüyoları Daha ekonomik olduğu için balıkları evde temizlemeyi tercih edenler için bu işlemi kolaylaştıran birkaç küçük tüyo...

2 Gaziantep'te 25 polis FETÖ'den tutuklandı Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 25 polis tutuklandı.

3 Sağlık Bakanı Recep Akdağ şehir hastanelerini anlattı Her hastanın özel bir odada yatırılmasını istediklerini belirten Bakan Akdağ "Şehir hastaneleri de bu felsefenin ürünü" dedi.

4 Adana'da mezarlıkta 3 ceset bulundu Adana'nın Yüreğir ilçesindeki mezarlıkta kalaşnikof marka otomatik tüfek ve tabancayla vurulmuş 3 erkek cesedine rastlandı.

5 Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

6 Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici Almanya'da Türk taksicileri şikayet eden Cem Özdemir'in neden bu adımı attığı ortaya çıktı.