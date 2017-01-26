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İstanbul'da elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere 28 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.

26.01.2017 - 09:52
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Ataşehir ve Kartal'ın bazı mahalleleri 28 Ocak'ta elektrik alamayacak.

ANADOLU YAKASI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4 ve 9'uncu, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35 ve 33'üncü sokaklar, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokağı, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77 ve 46'ncı, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 49 ve 48'inci sokaklar ile Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kartal'da da 09.00-11.00'de, Hürriyet Mahallesi Dekor, Saadetli, Adnan Kahveci ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.





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