taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, 29 Mart Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.

27.03.2017 - 09:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

ğğğğğğ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Çatalca, Büyükçekmece, Sarıyer, Bahçelievler, Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 29 Mart'ta, 08.00-18.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

44
Gardıroba yerleşen aileyi Bakan Çelik ziyaret etti

Gardıroba yerleşen aileyi Bakan Çelik ziyaret etti

43
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

0
Bulgaristan seçimlerinde merkez sağ parti birinci oldu

Bulgaristan seçimlerinde merkez sağ parti birinci oldu

8
14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

48
Bahçeli'nin Erzurum ziyaretinden geriye kalanlar

Bahçeli'nin Erzurum ziyaretinden geriye kalanlar

12
Sırp kadın dünyanın en çekici büyükannesi seçildi

Sırp kadın dünyanın en çekici büyükannesi seçildi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM