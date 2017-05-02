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İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 13 ilçenin bazı bölgelerinde 4 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek.

02.05.2017 - 01:01
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 4 Mayıs'ta 00.00-18.30 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilir.

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