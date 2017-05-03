taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.356
USD
3,5273
EURO
3,8546
ALTIN
142,52
PETR
50,7900

İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 14 ilçenin bazı bölgelerinde 5 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek.

03.05.2017 - 08:54
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 5 Mayıs Cuma günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre,İstanbul'un Başakşehir, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 5 Mayıs'ta 00.00-18.30 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

 

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şamil Tayyar: Taltif listelerini FETÖ'cüler hazırladı

Şamil Tayyar: Taltif listelerini FETÖ'cüler hazırladı

68
UNESCO İsrail'i işgalci güç olarak kabul etti

UNESCO İsrail'i işgalci güç olarak kabul etti

45
Theresa May'den Juncker'e Brexit gözdağı

Theresa May'den Juncker'e Brexit gözdağı

6
Tokyo-Los Angeles uçağında yumruk yumruğa kavga İZLE

Tokyo-Los Angeles uçağında yumruk yumruğa kavga İZLE

11
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

41
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un desteklediği takım

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un desteklediği takım

11
Finlandiya'da genç kızların yeni hobisi İZLE

Finlandiya'da genç kızların yeni hobisi İZLE

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM