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İstanbul'da elleri bağlı ağaca asılı bir ceset bulundu

Afganistan uyruklu bir kişinin verdiği ihbar üzerine Zeytinburnu sahiline giden emniyet görevlileri, elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde bir ceset buldu.

AA | 23.03.2018 - 03:10..
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İstanbul'un Zeytinburnu sahilinde yabancı uyruklu bir kişinin cesedi ağaca asılı şekilde bulundu. Polisler olay yerine gittiğinde, cesedi elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde buldu.

İstanbul'da elleri bağlı ağaca asılı bir ceset bulundu

İHBARI YAPAN DA AĞACA ASILI OLAN DA AFGANİSTAN UYRUKLU

Kazlıçeşme sahilinde park alanında elleri arkadan bağlanmış, boynundan ağaca iple asılı bir erkek gören Afganistan uyruklu kişi, durumu çevredeki özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra polisler, Afganistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen cesedi ağaçtan indirdi.

İstanbul'da elleri bağlı ağaca asılı bir ceset bulundu VİDEO

İstanbul'da elleri bağlı ağaca asılı bir ceset bulundu

KİMLİK VE BELGE ÇIKMADI

Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde ve cesette yaptıkları incelemede herhangi bir kimlik kartına veya belgeye rastlanmadı.

İncelemelerin ardından cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen yabancı uyruklu kişinin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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