İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonları düzenlendi

Bursa'da şehrin merkez noktalarında fuhuş için müşteri bekleyen kadınlara ve travestilere polis operasyon yaptı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 49 yaşındaki Arif K., bir süredir ilişkide bulunduğu 24 yaşındaki Ebru E.K.'ye tabancayla ateş etti.

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İvan Sergeyeviç Turgenyev’in Babalar ve Oğullar'ı

İnsan kişiliği kaya gibi sağlam olmalıdır, çünkü her şey onun üstüne kurulur.