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İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonları

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

07.06.2017 - 08:05
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle ve organize suçlarla mücadele ile asayiş polislerinin desteğiyle FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

TEK TEK YAKALADILAR

Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçede bazı adreslere yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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