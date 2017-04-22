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İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

22.04.2017 - 06:10
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İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Üsküdar ve Ümraniye başta olmak üzere birçok adreste kent genelinde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

Operasyon kapsamında Üsküdar, Küplüce Mahallesi Gayret sokakta bulunan bir apartmanın 3 katındaki bir daireye, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapan ekipler dairede aramalar yaptı. Aramalar sırasında özel harekat polisleri de bina dışında önlem aldı.

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

Polis ekipleri, Yavuztürk Mahallesi Bayramiçli Mehmet sokakta bulunan bir binaya  ve Ümraniye Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokaktaki bir apartmana da baskın düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

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