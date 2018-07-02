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İstanbul’da eski damat dehşeti

İstanbul Sultangazi’de, konuşmak için eski eşinin iş yerini basan şahıs, çıkan tartışma kavgaya dönüşünce elindeki bıçakla kayın pederini ve eşini yaraladı.

İHA | 02.07.2018 - 09:54..
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Yaklaşık 6 yıldır evli olan 2 çocuk annesi Sema Altun (24), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Ömer Başer’den (28) mahkemeye başvurarak yaklaşık 1 buçuk ay önce ayrıldı. Ancak Başer, eski eşi Altun’u rahatsız etmeye devam etti. Bunun üzerine genç kadın mahkemeye başvurarak Başer hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

İstanbul’da eski damat dehşeti

BABASINDAN YARDIM İSTEDİ

Kararı aldırılmasına rağmen Altun’u rahatsız etmeye devam eden Başer, önceki gün konuşmak için kadının çalıştığı Sultangazi'deki diş polikliniğine geldi. Eski eşiyle görüşmek istemeyen Sema Altun ise babası Ayhan Altun’u (45) arayarak yardım istedi. Burada kayınpeder, kızı ve Başer arasında başlayan sözlü tartışma iş yerinden dışarıya taştı.

Kavganın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkartan Başer, etrafa savurmaya başladı. Bunun üzerine baba Altun da eline sopa alarak saldırgan damada karşılık verdi.

İstanbul’da eski damat dehşeti VİDEO

EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ BIÇAKLA YARALADI

Kavganın büyümesi üzerine tekme ve tokatla başlayan olay, bir anda sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tabure ile eski kayınpederine vuran damat, bıçağı tekrar eline alarak eski eşini bacağından kayınpederini ise göğsünden yaraladı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BABA HASTANEDE, DAMAT GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan damat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı kayınpeder ve genç kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonucu ambulansla Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçak darbelerini göğsün akciğer bölümüne geldiği tespit edilen baba Ayhan Altun, ameliyatın ardından müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırgan damat Ömer Başer’i gözaltına aldı.

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